Jammu and Kashmir assembly elections 2024: कांग्रेस ने की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा, यहां जानें किसको कहां से मिला टिकट

Highlights पांच सीटों पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश की पांच सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। घोषणा के कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की सूची जारी की।

जम्मू: कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में तीन चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा की। सबसे पुरानी पार्टी ने कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर को दूरू से और पूर्व राज्य इकाई प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा।

दिनभर चली बातचीत के बाद श्रीनगर में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि सीपीआई (एम) और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) को एक-एक सीट आवंटित की गई है।

पांच सीटों पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश की पांच सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। घोषणा के कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की सूची जारी की।

The Central Election Committee has selected the following persons as Congress candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/wo1bkdojhv