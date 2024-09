Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: 'जब तक शांति नहीं, तब तक पाकिस्तान से वार्ता नहीं', अमित शाह का NC-कांग्रेस घोषणापत्र पर कटाक्ष

Highlights Jammu And Kashmir Election 2024: NC-कांग्रेस घोषणापत्र, अमित शाह ने बोला हमला Jammu And Kashmir Election 2024: ये लोग हिंदुओं से उनका अधिकार छीनना चाहते Jammu And Kashmir Election 2024: आतंकवाद को खत्म करना इनका मकसद नहीं

Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के सामने आने के बाद आज भाजपा की रैली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला बोला। साथ में ये भी कहा कि जब तक यहां शांति नहीं कायम होगी, तब तक भारत सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेगी। उनका इससे साफ संदेश था कि माहौल यहां ठीक होना बेहद जरूरी है, इसके साथ केंद्रीय मंत्री ने वादा किया कि जल्द ही केंद्रीय शासित राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

गृह मंत्री ने चुनावी सभा में कहा कि एनसी और कांग्रेस मिलकर यहां आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, साथ में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलित का आरक्षण छिनन चाहते हैं। यही नहीं इन्हें मौका दिया तो ये लोग क्रिमिनल को बाहर कर देंगे और एलोसी से पाकिस्तान तक व्यापार शुरू हो जाएगा।

उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस और एनसी ने 10 एजेंडों पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और एनसी मिलकर देश के दो झंडे लाना चाहते हैं। राहुल गांधी को एक बता देना चाहता हूं कि आप कितना भी प्रयास कर लो, हम गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलित को मिल रहे आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। वे आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वे जम्मू, पुंछ, राजौरी और डोडा में आतंकवाद की मशीन लगाना चाहते हैं। वे किसी भी हालत में पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि इंडि गठबंधन जनता को उल्लू बनाने में लगा हुआ है कि वे जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनसे मुमकिन नहीं है, अगर कोई कर पाएगा, तो वो सिर्फ मोदी सरकार।

कश्मीर को आतंकवाद से दो चार होना पड़ा है, पिछली सरकारों ने आतंकवाद पर आंखें मूंदा रखा। कुछ लोग हैं, जो यहां आकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कहा कि जरा सी कोई दिक्कत होती है, तो वो सीधे दिल्ली भाग जाते हैं।

