Jammu and Kashmir: सेना का वाहन खाई में, 4 की मौत और 2 जख्मी

Highlights बांडीपोरा-श्रीनगर रोड से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जम्मूः शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के एसके पईन इलाके में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सेनाधिकारियों ने बताया कि वाहन एसके पईन के पास बांडीपोरा-श्रीनगर रोड से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया।

#WATCH | Jammu and Kashmir: 2 soldiers died, 3 injured after an Army vehicle veered off the road and plunged into a deep gorge near the Wular Viewpoint in the Bandipora district pic.twitter.com/lQ8MAoY9ca

#WATCH | Bandipora, Jammu and Kashmir: Dr Masarat Iqbal Wani, Medical Superintendent of District Hospital Bandipora says, "5 injured were brought here, out of which 2 were brought dead, 3 injured who were in critical condition have been referred to Srinagar for further… https://t.co/8RBwynIEvtpic.twitter.com/UVYr8vTiVk— ANI (@ANI) January 4, 2025