Jalandhar West Assembly By Poll Result 2024 LIVE: 37323 वोट से जीते आप नेता मोहिंदर भगत, भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल से पीछे कांग्रेस के सुरिंदर कौर

Jalandhar West Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राहत भरी खबर है। लोकसभा चुनाव में आप को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 13 में से 3 सीट पर मात्र जीत मिली थी। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की शनिवार को जारी मतगणना में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल को 37323 वोट से मात दी। कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। आप प्रत्याशी को 55246 वोट मिले। भाजपा को 17921 मत से संतोष करना पड़ा।

कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर तीसरे स्थान पर रहीं और उन्हें 16,757 वोट मिले। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) उम्मीदवार सुरजीत कौर को 1,242 वोट मिले जबकि बसपा उम्मीदवार बिंदर कुमार को 734 मत मिले। आप विधायक के तौर पर अंगुराल के इस्तीफे के कारण यह सीट रिक्त हुई थी। वह मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे।

कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर को 16757 वोट मिले हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ दल ‘आप’ और सीएम भगवंत मान के लिए राहत की खबर है। कुल 13 दौर की मतगणना हुई। जालंधर में भगत के घर पर जश्न मनाया जा रहा। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक बेहद खुश हैं। भगत पहले दौर की मतगणना से ही बढ़त बनाए हुए थे।

