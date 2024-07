Kathua terror attack: जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 'कश्मीर टाइगर्स' ने ली जिम्मेदारी, हमले में मारे गए सेना के 5 जवान

Highlights कश्मीर टाइगर्स ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है 12 और 13 जून को इसी तरह के टकराव के बाद एक महीने के भीतर कठुआ जिले में यह दूसरी महत्वपूर्ण आतंकवादी घटना है जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बदनोटा गांव में आतंकी हमले के बाद फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है

Kathua terror attack: जैश-ए-मोहम्मद के संगठन कश्मीर टाइगर्स ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है। सोमवार को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा एक गश्ती दल पर घात लगाकर किए गए हमले में एक जूनियर कमीशंड अधिकारी सहित कम से कम पांच सैन्यकर्मी मारे गए और इतने ही घायल हो गए।

12 और 13 जून को इसी तरह के टकराव के बाद एक महीने के भीतर कठुआ जिले में यह दूसरी महत्वपूर्ण आतंकवादी घटना है, जिसके परिणामस्वरूप दो आतंकवादियों और एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर टाइगर्स ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है।

रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर टाइगर्स ने कहा, "मुजाहिदीन ने ग्रेनेड और स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मुजाहिदीन सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में पकड़े गए 7 अधिकारी मारे गए और 6 घायल हो गए। यह हमला डोडा में शहीद हुए तीन मुजाहिदीनों का बदला है। जल्द ही और विनाशकारी हमले शुरू किये जायेंगे। कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी।"

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेडी इलाके में सोमवार को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कठुआ शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार के बदनोटा गांव के पास माचेडी-किंडली-मल्हार रोड पर सेना के एक ट्रक को निशाना बनाया, जो एक नियमित गश्ती दल का हिस्सा था, ग्रेनेड और गोलीबारी से।

हमले के बाद आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के सहयोग से सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सेना के वाहन, जिसमें 10 लोग सवार थे, को हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एक जूनियर कमीशंड अधिकारी सहित पांच सैनिक घातक रूप से घायल हो गए। पांच अन्य को चिकित्सा उपचार के लिए पठानकोट सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

