जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, कहा- 'इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होना...'
By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025 21:10 IST2025-09-09T21:09:26+5:302025-09-09T21:10:29+5:30
धनखड़ ने कहा, "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से के घर, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी नियुक्ति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है।"
नई दिल्ली: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी, जिन्होंने 452 वोटों से जीत हासिल की और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया, जिन्हें 300 वोट मिले। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होना, जनता के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए, आपके नेतृत्व में यह गरिमामय पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएँ।"
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि वह एक "उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति" होंगे। पीएम मोदी की यह टिप्पणी सीपी राधाकृष्णन के भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद आई है, जिन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की।