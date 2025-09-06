ITR Filing 2025: यूट्यूब से करते हैं कमाई तो भरना होगा टैक्स, जानिए कौन सा आईटीआर करना होगा दाखिल?

ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है और यह लास्ट डेट तेजी से नजदीक आ रही है। आईटीआर दाखिल करना न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि आपकी वित्तीय पहचान स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया कई युवाओं और पेशेवरों के लिए एक व्यापक करियर के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स को यह समझना होगा कि अपना रिटर्न कैसे दाखिल करें और कौन सा फॉर्म उनके लिए सबसे उपयुक्त है। विज्ञापनों, ब्रांड प्रचार, एफिलिएट मार्केटिंग, सशुल्क सहयोग या वीडियो के माध्यम से परामर्श सेवाओं से होने वाली आय सीधे कर के दायरे में आती है।

क्या कहता है नियम?

आयकर अधिनियम के अनुसार, अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया से होने वाली कमाई आपकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, तो उसे व्यावसायिक आय माना जाएगा। हालाँकि, यदि ऐसी आय वेतन या अन्य प्राथमिक आय के अतिरिक्त अर्जित की जाती है, तो इसे 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर कर

यूट्यूब या सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर लागू कर आपकी वार्षिक कमाई पर निर्भर करता है। भारत एक स्लैब-आधारित कराधान प्रणाली का पालन करता है, जहाँ आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। आपकी कुल कर देयता की गणना कुल आय को मिलाकर की जाती है - चाहे वह वेतन से हो, व्यवसाय से हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म से।

कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनें

आईटीआर-1: वेतन से आय वाले व्यक्तियों के लिए।

आईटीआर-2: वेतन और पूंजीगत लाभ से आय के लिए।

आईटीआर-3: पूंजीगत लाभ के साथ-साथ व्यावसायिक या पेशेवर आय वाले लोगों के लिए।

आईटीआर-4: व्यवसाय या पेशे से अनुमानित कराधान के तहत घोषित आय के लिए।

चूँकि यूट्यूबर और प्रभावशाली व्यक्ति आमतौर पर पेशेवर या व्यावसायिक आय से कमाते हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होता है।

सही रिकॉर्ड रखें

टैक्स दाखिल करते समय पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। सामग्री निर्माताओं को सभी राजस्व स्रोतों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए - जिसमें विज्ञापन आय, प्रायोजित वीडियो, संबद्ध आय, सुपरचैट भुगतान या सदस्यता शुल्क शामिल हैं। उपकरण खरीद (कैमरा, लाइटिंग, सॉफ्टवेयर), इंटरनेट लागत और संपादन व्यय जैसे खर्चों पर नज़र रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन्हें व्यावसायिक व्यय के रूप में दावा किया जा सकता है, जिससे कर योग्य राशि कम हो जाती है।

सही टैक्स रिजीम चुनें

भारत में दो कर व्यवस्थाएँ हैं, पुरानी व्यवस्था (छूट और कटौती के साथ) और नई व्यवस्था (कम दरों पर कम कटौती के साथ)। ITR-3 या ITR-4 के तहत दाखिल करने वाले YouTubers को ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए कि कौन सी व्यवस्था उनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि एक बार चयन करने के बाद, इसे बार-बार नहीं बदला जा सकता।

कई क्रिएटर स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश से भी कमाई करते हैं, जो पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आते हैं और उन्हें अलग से रिपोर्ट करना आवश्यक है। सोना, चांदी या मूल्यवान कलाकृतियों जैसी संपत्तियों से होने वाले लाभ भी कर योग्य हैं और उन्हें ITR में प्रकट किया जाना चाहिए।

