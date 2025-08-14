जम्मू-कश्मीर: यह पूरी तरह से सच है कि श्रीनगर में 13 इंसानों पर एक कुत्ता है सड़क पर

Srinagar: यह पूरी तरह से सच है और चौंकाने वाली खबर है कि श्रीनगर के राजधानी शहर में कुत्तों की आबादी का अनुपात बताता है कि हर 13 इंसानों पर एक कुत्ता है, जो कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि और श्रीनगर नगर निगम की अपने नसबंदी अभियान की आवश्यक गति को बनाए रखने में असमर्थता को देखते हुए आम जनता के लिए चिंताजनक है।

एसएमएचएस अस्पताल के एंटी-रेबीज क्लिनिक से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि श्रीनगर कुत्ते के काटने से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। सबसे हालिया जनगणना के अनुसार, 17 लाख की आबादी वाले जिले में अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच 4912 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। कश्मीर में कुत्तों के काटने की 70 प्रतिशत से अधिक घटनाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। श्रीनगर जिले में हर दिन औसतन 13 से अधिक लोगों को कुत्ते काटते हैं।

कुत्तों की अनियंत्रित आबादी आम जनता के लिए गंभीर खतरे को देखते हुए, श्रीनगर नगर निगम का उदासीन रवैया चिंताजनक है क्योंकि उसने आवश्यक दर पर कुत्तों की नसबंदी करने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया है। हालांकि ग्रीष्मकालीन राजधानी में श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) द्वारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान शुरू किया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 14 अप्रैल से 10 अगस्त के बीच 3000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई। शहर में कुत्तों को एंटी-रेबीज टीके भी लगाए गए हैं। प्रयास में तेजी लाने के लिए, एसएमसी ने टेंगपोरा में एक कुत्ते की नसबंदी सुविधा खोली है। हालांकि, अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस गति से यह नसबंदी अभियान शुरू होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है.

पत्रकारों के साथ बात करने वाले एसएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। कुत्तों को पकड़कर उसी स्थान पर पहुंचाना होगा। कुत्ते उस क्षेत्र को चिह्नित करते हैं जहां वे रहते हैं। यदि उन्हें कहीं और छोड़ा जाता है तो स्थानीय कुत्ते उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए वे और अधिक शातिर हो जाएंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-2023 में एसएमएचएस अस्पताल के एंटी-रेबीज क्लिनिक में कुत्ते के काटने की 6855 घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले वर्ष 4912 कुत्तों के हमलों के साथ, श्रीनगर जिला इस सूची में सबसे आगे है।

एक अनुमान के मुताबिक, श्रीनगर शहर में 60,000 से 70,000 के बीच कुत्ते हैं। एसएमसी ने कुत्तों की नसबंदी के लिए एक कंपनी को नियुक्त किया है। अधिकारियों ने कुत्तों की नसबंदी के अलावा उनका टीकाकरण करने का भी निर्णय लिया है।

अधिकारी कहते थे कि हम एक निश्चित वार्ड चुनते हैं और कुत्तों को नसबंदी के लिए इकट्ठा करते हैं। अब तो कुत्ते भी जानने लगे हैं। जब भी उन्हें वाहन दिखता है तो वे भाग जाते हैं। इसलिए, हमें कुत्तों को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। कुत्तों का निकलना एक चिंता का विषय है क्योंकि यह लोगों को क्रोधित करता है। अधिकारियों के अनुसार, अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें जनता की सहायता की आवश्यकता है।

