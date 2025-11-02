VIDEO: इसरो ने श्रीहरिकोटा से सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया

By रुस्तम राणा | Updated: November 2, 2025 19:23 IST2025-11-02T19:22:59+5:302025-11-02T19:23:06+5:30

24 घंटे का काउंटडाउन खत्म होने के बाद, 43.5 मीटर लंबा रॉकेट चेन्नई से लगभग 135 किमी दूर इस स्पेसपोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से तय समय 5.26 बजे आसमान में उड़ गया, और उसकी पूंछ से चमकीले नारंगी रंग का धुआं निकल रहा था।

श्रीहरिकोटा: कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीएमएस-03 के साथ इसरो का एक हेवीलिफ्ट रॉकेट, जो किसी भारतीय लॉन्च व्हीकल से ले जाया जाने वाला और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में भेजा जाने वाला 'सबसे भारी' सैटेलाइट है, रविवार को यहां स्पेसपोर्ट से लॉन्च हुआ। 24 घंटे का काउंटडाउन खत्म होने के बाद, 43.5 मीटर लंबा रॉकेट चेन्नई से लगभग 135 किमी दूर इस स्पेसपोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से तय समय 5.26 बजे आसमान में उड़ गया, और उसकी पूंछ से चमकीले नारंगी रंग का धुआं निकल रहा था।

इसरो ने बताया कि एलवीएम3-एम5 रॉकेट पर सवार सैटेलाइट, लगभग 16-20 मिनट की उड़ान के बाद, लगभग 180 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने पर अलग होने की उम्मीद है। इसरो ने बताया कि सीएमएस-03 एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भारतीय ज़मीन के साथ-साथ बड़े समुद्री इलाके में भी सर्विस देगा। यह भारत की धरती से लॉन्च किए गए और जीटीओ में भेजे गए घरेलू रॉकेट द्वारा ले जाया जाने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है।

इंडियन स्पेस एजेंसी भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए फ्रेंच गुयाना में कौरू लॉन्च बेस का इस्तेमाल कर रही है। दिसंबर 2018 में, इसरो ने फ्रेंच गुयाना से लगभग 5,854 किग्रा वज़न वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीएसएटी-11 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जो स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे भारी स्पेसक्राफ्ट है।

