IRCTC Tatkal Tickets: दिवाली पर घर जाने के लिए चाहिए कन्फर्म टिकट? इन 5 टिप्स को करें फॉलो, बन जाएगा काम

IRCTC Tatkal Tickets: त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हो जाता है। दिवाली और छठ के त्योहारों को देखते हुए लोग घर जाने की तैयारी में हैं और तत्काल टिकट की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालाँकि, सीटों की सीमित उपलब्धता और साल के इस समय में माँग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण तत्काल टिकट प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है।

IRCTC के नए तत्काल टिकट बुकिंग नियम

भीड़ को कम करने और बुकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय रेलवे ने इस साल की शुरुआत में कई सुधार किए। इसकी उन्नत बुकिंग प्रणाली, जिसमें सभी तत्काल ट्रेनों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, ने वास्तविक यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में मदद की है। ऑनलाइन बुकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से टिकट आरक्षण के लिए नए आधार-आधारित दिशानिर्देश पेश किए। नए नियमों के अनुसार, केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।

इसके अलावा, अधिकृत एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं है।

15 जुलाई से, भारतीय रेलवे ने सभी ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर से, सामान्य आरक्षण विंडो के पहले 15 मिनट के दौरान, केवल आधार प्रमाणीकरण वाले उपयोगकर्ता ही ऑनलाइन आरक्षित सामान्य टिकट बुक कर सकते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य टिकट बुकिंग के लिए दुरुपयोग को रोकना और बॉट गतिविधि को कम करना है।

इस दिवाली कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करने के टिप्स

1. कन्फर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए, यात्रियों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी जाती है। उन्हें तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने से पहले यात्री और भुगतान विवरण पहले से तैयार रखना चाहिए।

2. आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं को आधार-आधारित प्रमाणीकरण के साथ एक "मास्टर सूची" बनाने की अनुमति देता है, जिसमें नाम, आयु, सीट वरीयता और भोजन विकल्प जैसी जानकारी संग्रहीत होती है। यह यात्रियों का समय बचाकर बुकिंग प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है।

3. तेज़ बुकिंग के लिए, यात्रियों को यूपीआई जैसे भुगतान विधियों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। वे त्वरित प्रक्रिया के लिए भुगतान राशि को IRCTC वॉलेट में भी संग्रहीत कर सकते हैं।

4. यात्री गारंटीशुदा सीट पाने के लिए वैकल्पिक मार्गों या कम मांग वाली ट्रेनों पर भी विचार कर सकते हैं। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौसम में मांग को पूरा करने के लिए व्यस्त मार्गों पर कई विशेष ट्रेनों की घोषणा करता है।

5. यात्री 'IRCTC तत्काल मैजिक ऑटोफिल' का भी उपयोग कर सकते हैं, जो एक क्रोम एक्सटेंशन टूल है जो उपयोगकर्ताओं को तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यात्री विवरण जल्दी भरने में मदद करता है। पहले से भरी हुई जानकारी को सहेजकर, यह फॉर्म को तुरंत स्वतः पूर्ण कर देता है।

