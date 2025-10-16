IRCTC New Rule: खुशखबरी! अब टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज, बिना कैंसिलेशन फीस से बदल सकते हैं ट्रेवल डेट

IRCTC New Rule: भारतीय रेलवे एक यात्री-अनुकूल बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है जो देश भर में लोगों की यात्रा के तरीके को बदल सकता है। जल्द ही, यात्री बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के अपनी ट्रेन यात्रा को पुनर्निर्धारित कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नई पहल, जिसे भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) पोर्टल के माध्यम से लागू किए जाने की उम्मीद है, यात्रियों को कन्फर्म टिकट पर अपनी यात्रा की तारीख बदलने और लागू होने पर केवल किराए के अंतर का भुगतान करने की अनुमति देगी।

इस कदम को ट्रेन यात्रा को अधिक लचीला, सुविधाजनक और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अपनी यात्रा योजनाओं में अचानक बदलाव का सामना करते हैं। यात्रियों के बीच सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यात्रा रद्द होने या ट्रेन छूटने पर होने वाले पैसे की हानि रही है। नई प्रणाली का उद्देश्य इसी समस्या का समाधान करना है।

वर्तमान में, अगर यात्री अपनी ट्रेन छूट जाते हैं तो उन्हें धनवापसी नहीं मिलती है। देर से उड़ान, खराब मौसम या किसी आपात स्थिति जैसे कारकों के कारण होने वाली वास्तविक देरी के मामलों में भी, किराया जब्त कर लिया जाता है।

इसके अलावा, अगर यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट रद्द किया जाता है, तो यात्रा श्रेणी और रद्दीकरण के समय के आधार पर रद्दीकरण शुल्क काटा जाता है। यह शुल्क आमतौर पर टिकट की कीमत का 25% से 50% के बीच होता है, और कुछ मामलों में, यात्रियों को पूरा किराया गँवाना पड़ सकता है।

यह आगामी सुविधा इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। टिकट रद्द करने और जुर्माना भरने के बजाय, यात्रियों के पास अपनी यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प होगा। नई प्रणाली यात्रियों को IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करने, अपनी बुक की गई टिकट चुनने और सीटें उपलब्ध होने पर एक अलग यात्रा तिथि या ट्रेन चुनने की सुविधा देगी।

केवल किराए के अंतर का भुगतान करना होगा। भारतीय यात्रियों के लिए, खासकर जो लंबी दूरी या आखिरी समय की यात्रा के लिए ट्रेनों पर निर्भर हैं, यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। वर्तमान में ट्रेन छूटने पर पूरा किराया गँवाना पड़ता है, और जो लोग योजना में बदलाव के कारण टिकट रद्द करते हैं, उनके टिकट की कीमत का एक हिस्सा रद्दीकरण शुल्क के रूप में काट लिया जाता है।

उदाहरण के लिए, अगर कन्फर्म टिकट प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर रद्द किया जाता है, तो किराए का एक चौथाई हिस्सा जब्त कर लिया जाता है। निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर, यात्री को कोई धनवापसी नहीं मिलती।

इसी तरह की सुविधा शुरू करके, भारतीय रेलवे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक कदम आगे बढ़ रहा है। यह लचीलापन विशेष रूप से उन लाखों यात्रियों के लिए मददगार होगा जो देश के विशाल रेल नेटवर्क में दैनिक आवागमन, अंतर-शहर यात्रा और पर्यटन के लिए भारतीय रेलवे पर निर्भर हैं।

हालाँकि आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिना रद्दीकरण शुल्क वाला विकल्प अगले साल की शुरुआत में शुरू किया जा सकता है।

यह पहल भारतीय रेलवे के व्यापक आधुनिकीकरण प्रयास का हिस्सा है। भारत में यात्री-अनुकूल यात्रा पहल संक्षेप में, बिना रद्दीकरण शुल्क वाली सुविधा भारतीय रेलवे के यात्री अनुभव के प्रति दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। आखिरी समय में हुई किसी भी गड़बड़ी के लिए यात्रियों को दंडित करने के बजाय, अब यह उन्हें एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करता है - रद्द करने के बजाय पुनर्निर्धारित करने का विकल्प।

एक बार यह व्यवस्था लागू हो जाने पर, यात्री वित्तीय नुकसान की चिंता किए बिना अपनी योजनाएँ बदल सकेंगे, जिससे यात्रा वास्तव में परेशानी मुक्त - सुविधाजनक, लचीली और तनाव मुक्त हो जाएगी।

