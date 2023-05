INS मोरमुगाओ ने समुद्र में सुपरसोनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा, कई गुना बढ़ी नौसेना की ताकत

Highlights भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर लिया है समुद्र की सतह पर सुपरसोनिक गति से तैर रहे लक्ष्य को ध्वस्त करने में सफलता मिली स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ दागी गई थी मिसाइल

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी ताकत में कई गुना इजाफा कर लिया है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ ने समुद्र की सतह पर सुपरसोनिक गति से तैर रहे लक्ष्य को एक ही वार में ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस और बराक-8 जैसी मिसाइलों से लैस स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ से हासिल की गई ये उपलब्धि समंदर में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

हिंद महासागर में चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए सुपरसोनिक गति से तैर रहे लक्ष्य को ध्वस्त करने की क्षमता हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के बाद भारतीय नौसेना ने भी कहा है कि यह पहला प्रयास नौसेना की भविष्य की तैयारी, युद्ध में आगे रहने की तत्परता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

#WATCH | Indian Navy's latest indigenous guided missile destroyer INS Mormugao successfully carried out engagement of a sea-skimming supersonic target. This maiden endeavour showcases Indian Navy's Future Proof Combat Readiness and commitment towards Aatmanirbhar Bharat: Navy… pic.twitter.com/HpfmduYwJk