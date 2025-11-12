Indian Railways Rules: यात्री ध्यान दें! ट्रेन में मिडिल बर्थ का इस समय कर सकेंगे इस्तेमाल, जानें इससे जुड़ा नियम

Indian Railways Rules:भारतीय रेलवे प्रतिदिन लाखों यात्रियों को परिवहन प्रदान करता है। यात्रियों की सुविधा और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे समय-समय पर विभिन्न नियम बनाता रहता है। यात्री अक्सर इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि वे बीच वाली बर्थ का उपयोग कब कर सकते हैं। कई बार, बीच वाली बर्थ के उपयोग को लेकर बहस और झगड़े भी हो जाते हैं। कुछ लोग रात में बैठने के लिए जगह चाहते हैं, तो कुछ सोने के लिए। इसलिए, बीच वाली बर्थ से संबंधित नियमों को पहले से समझ लेना जरूरी है।

आइए ट्रेन में बीच वाली बर्थ के उपयोग के समय और नियमों और इससे संबंधित रेलवे के नियमों के बारे में जानें।

मिडिल बर्थ का कब कर सकते हैं इस्तेमाल?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, आरक्षित डिब्बों में सोने का समय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक है। इसलिए, बीच वाली बर्थ पर यात्री अपनी सीट खोलकर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सो सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई यात्री रात 10:00 बजे के बाद बीच वाली बर्थ पर सोना चाहता है, तो निचली बर्थ पर बैठे यात्री उसे रोक नहीं सकते। यह समय आधिकारिक सोने का समय माना जाता है और सभी यात्रियों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है।

दिन में बीच वाली बर्थ नहीं खोली जा सकती

रेलवे के नियमों के अनुसार, सुबह 6:00 बजे के बाद बीच वाली बर्थ बंद रखनी चाहिए ताकि निचली बर्थ पर बैठे यात्रियों को बैठने की जगह मिल सके। दिन के समय, बीच वाली बर्थ का इस्तेमाल बैठने या सोने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि कोई यात्री रात 10:00 बजे से पहले बीच वाली बर्थ खोलता है, तो निचली बर्थ पर बैठा यात्री ऐसा करने से मना कर सकता है और लाइन में इंतज़ार कर रहे यात्री से शिकायत भी कर सकता है।

निचली बर्थ से जुड़े नियमों को जानना भी ज़रूरी है।

निचली बर्थ का इस्तेमाल दिन और रात दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन बीच वाली बर्थ पर बैठे यात्रियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सोने का अधिकार है। दिन के समय, निचली बर्थ पर बैठे यात्रियों को बीच वाली और ऊपरी बर्थ पर बैठे यात्रियों को जगह देनी होगी। रेलवे ने यह नियम सभी यात्रियों की समान पहुँच सुनिश्चित करने और असुविधा से बचने के लिए बनाया है।

रेलवे के ये नियम भी जानना ज़रूरी है

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली ट्रेनों में धूम्रपान और शराब पीना प्रतिबंधित है। ऐसा करते पकड़े जाने पर यात्रियों पर कार्रवाई हो सकती है। ट्रेन में लड़ाई-झगड़ा, तेज़ आवाज़ में बात करना या संगीत बजाना भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, रेलवे के नियमों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच टीटी यात्रियों के टिकट चेक नहीं कर सकते, जिससे यात्री चैन की नींद सो सकें। हालाँकि, यह नियम रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होता है।

Web Title: Indian Railways Rules You can use middle berth on the train at this time learn rules