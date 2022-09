पूर्वी लद्दाखः गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स ‘पेट्रोलिंग पॉइंट-15’ से पीछे हट रहे भारत-चीन के सैनिक, मीटिंग में फैसला, जानें बड़ी बातें

Highlights पूर्वी लद्दाख में ‘पेट्रोलिंग प्वाइंट 15’ से समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हट रहे हैं। कई स्थानों पर टकराव के कारण उनके मध्य गतिरोध बना हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

लद्दाखः भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में ‘पेट्रोलिंग पॉइंट-15’ से पीछे हटना शुरू किया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में ‘पेट्रोलिंग प्वाइंट 15’ से समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हट रहे हैं।

दो साल से अधिक समय से भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई स्थानों पर टकराव के कारण उनके मध्य गतिरोध बना हुआ है। भारत हमेशा से मानता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सेनाओं ने कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की बातचीत अब तक की है।

Today, as per consensus reached in 16th round of India China Corps Commander Level Meeting, Indian& Chinese troops in area of Gogra-Hotsprings (PP-15) have begun to disengage in a coordinated&planned way,which is conducive to peace&tranquility in the border areas:Defence Ministry

पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद पांच मई, 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी। हालांकि, सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने पिछले साल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट और गोगरा क्षेत्र से सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी की।

