ट्रंप के टैरिफ लागू करने के बीच भारत-अमेरिका की आज ट्रेड वार्ता, दिल्ली में होगी बैठक

US-India Trade Negotiations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बीच आज से दिल्ली में दोनों देशों के बीच ट्रेड वार्ता शुरू होने वाली है। अमेरिका के ट्रेड के लिए डिप्टी एंबेसडर रिक स्विट्जर 10 और 11 दिसंबर को भारतीय अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक करेंगे। इस बैठक को लेकर दिल्ली में पूरी तैयारी की गई है। ये बातचीत एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को फाइनल करने की चल रही कोशिशों का एक अहम हिस्सा है।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और हाल के समय में सामने आए व्यापार मुद्दों को हल करना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, यह दौरा मुख्य रूप से एक परिचय यात्रा है, जिन्होंने सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस दौरे की पुष्टि की।

जायसवाल ने कहा, "एंबेसडर रिक स्विट्जर भारतीय सरकार के सीनियर अधिकारियों से मिलकर व्यापार पर आगे की बातचीत करेंगे।" दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं जो कई सेक्टरों को कवर करेगा, जिसका मकसद द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाना है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार सौदे को पूरा करने की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों सरकारें एक ऐसे समझौते के महत्व पर जोर दे रही हैं जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। बातचीत के कई दौर पहले ही हो चुके हैं, और वाणिज्य सचिव सुनील अग्रवाल ने 28 नवंबर को FICCI की सालाना आम बैठक में विश्वास जताया, जिसमें कहा गया कि दोनों देश इस साल के आखिर तक एक समझौते पर पहुंचने को लेकर आशावादी हैं।

अग्रवाल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम इस कैलेंडर वर्ष के भीतर एक समाधान को अंतिम रूप दे सकते हैं।" हालांकि, अमेरिकी व्यापार नीतियों में हाल के बदलावों, जिसमें भारतीय सामानों पर टैरिफ लागू करना शामिल है, के कारण समझौते के पहले चरण को पूरा करने की समय-सीमा को एडजस्ट करना पड़ा।

टैरिफ विवाद के बीच व्यापार वार्ता

मालूम हो कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का रास्ता पूरी तरह से आसान नहीं रहा है। प्रमुख बाधाओं में से एक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी टैरिफ उपाय रहे हैं। ये टैरिफ पहली बार अगस्त 2021 में 25% तय किए गए थे, जिसके तुरंत बाद लक्षित भारतीय सामानों पर 25% की और बढ़ोतरी की गई, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद जैसे मुद्दों का हवाला दिया गया। यह कार्रवाई भारत जैसे देशों के साथ व्यापार घाटे के जवाब में व्यापक पारस्परिक टैरिफ उपायों का हिस्सा थी। इन चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों ने बातचीत जारी रखी है, और बातचीत के कई दौर जारी रखे हैं।

भारत को उम्मीद है कि देरी के बावजूद, समझौते का पहला हिस्सा अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का लक्ष्य दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार की मात्रा को दोगुने से भी ज़्यादा करना है, इसे 2030 तक USD 191 बिलियन से बढ़ाकर महत्वाकांक्षी USD 500 बिलियन करना है।

इस समझौते पर सबसे पहले इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी, और दोनों पक्ष इस डील को औपचारिक रूप देने के लिए उत्सुक हैं।

भारत कई वैश्विक साझेदारों के साथ ऐसे समझौतों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। अब तक, देश ने 14 मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और छह तरजीही व्यापार समझौते (PTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, और यूरोपीय संघ सहित कई अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ FTA के लिए बातचीत जारी है।

