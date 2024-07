दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने आया 'ज़ोरावर', जल, थल, पहाड़ में आसानी से चढ़ने में सक्षम, भारतीय सेना के लिए हल्के टैंक का किया गया अनावरण

Highlights यह टैंक पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और नदियों और अन्य जल निकायों को आसानी से पार कर सकता है डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी. कामथ ने जोरावर की उन्नत परीक्षणों की समीक्षा की 2027 तक ज़ोरावर टैंक को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है

हजीरा (गुजरात): भारत ने शनिवार को हल्के टैंक ज़ोरावर का अनावरण किया। भारतीय सेना के लिए विकसित किए जा रहे टैंक प्रोजेक्ट की समीक्षा आज गुजरात के हजीरा में डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी. कामथ ने की। ज़ोरावर को डीआरडीओ द्वारा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी तैनाती का मुकाबला किया जा सके। अपने हल्के वजन और उभयचर क्षमताओं के साथ यह टैंक भारी वजन वाले टी-72 और टी-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और नदियों और अन्य जल निकायों को आसानी से पार कर सकता है।

डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी कामथ के अनुसार, सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक ज़ोरावर टैंक को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। एलएंडटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि संयुक्त विकास मॉडल ने बड़ी सफलता हासिल की है और इतने कम समय में इसे विकसित किया गया है।

