India-Pakistan no-handshake row: क्या नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम एशिया कप विवाद से रहेंगे अछूते?

India-Pakistan no-handshake row: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में हाथ न मिलाने के विवाद ने कुछ विवाद खड़ा कर दिया है। रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे हाथ मिलाने से परहेज किया।

दोनों देशों के बीच हालिया राजनीतिक तनाव के कारण, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह का दोस्ताना व्यवहार करने से परहेज किया। उन्होंने बहुराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही उनके खिलाफ मैच खेले।

क्रिकेट जगत के अलावा, भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध एथलीट - नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम - विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक ही मंच साझा करेंगे।

क्वालीफाइंग इवेंट में नीरज और अरशद अलग-अलग ग्रुप में

यह टूर्नामेंट फिलहाल टोक्यो में चल रहा है; हालाँकि, भाला फेंक इवेंट 17 और 18 सितंबर को होगा। दोनों बुधवार, 17 सितंबर को क्वालीफाइंग इवेंट में विपरीत ग्रुप में हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके दबदबे को देखते हुए, गुरुवार को होने वाले फाइनल में उनका आमना-सामना होना तय है। तो क्या वे एशिया कप विवाद से अछूते रहेंगे?

एनसी क्लासिक इवेंट के कारण नीरज विवादों में आ गए

नीरज की हाल ही में भारत में कुछ लोगों द्वारा आलोचना की गई थी, जब उन्होंने 5 जुलाई को आयोजित हुए पहले भाला फेंक टूर्नामेंट, एनसी क्लासिक 2025 में अरशद नदीम को आमंत्रित किया था। यह इवेंट पहले मई में होना था, लेकिन उस समय पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के कारण, इसे 5 जुलाई के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था।

नीरज ने शुरुआत में अरशद को मई में होने वाले आयोजन के लिए आमंत्रित किया था और इसकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निमंत्रण पाकिस्तानी एथलीट को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 'दो दिन पहले' भेजा गया था।

उन्होंने यह भी कहा था, "पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता।" इस बीच, अरशद ने इस आयोजन के लिए भारत आने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था।

दोनों ने कई बार मंच साझा किए हैं और एक-दूसरे का अभिवादन भी किया है, लेकिन मौजूदा हालात और सीमा पार की भावनाओं को देखते हुए, विश्व चैंपियनशिप में दोनों के बीच दोस्ताना व्यवहार की संभावना कम ही है।

