Independence Day 2025: लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी वार्निंग, बोले- 'अब मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा'

Independence Day 2025 PM Modi Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए।"

Independence Day 2025 PM Modi Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना लगातार 12वाँ संबोधन दिया। उनके भाषण में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य विषय रहा, जहाँ उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने के अपने रुख को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर अपने भाषण में कहा, "भारत ने अब निर्णय ले लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लोगों को यह एहसास हो गया है कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण है। सिंधु नदी प्रणाली के पानी से दुश्मन की ज़मीन की सिंचाई हो रही है, जबकि हमारे अपने किसान कष्ट झेल रहे हैं।"

आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भर रहना "विनाश का कारण" है। उनकी यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ की धमकी के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव के बीच आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "...पूरा भारत आक्रोशित था, और पूरी दुनिया इस नरसंहार (पहलगाम) से स्तब्ध थी...ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है...पाकिस्तान में तबाही इतनी व्यापक है कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और रोज़ नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं..."

पीएम ने कहा, "मुझे बहुत गर्व है कि लाल किले की प्राचीर से मुझे ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को नमन करने का अवसर मिल रहा है। हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को उसकी कल्पना से परे सज़ा दी। 22 अप्रैल को सीमा पार से आतंकवादी पहलगाम आए और लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मार डाला...पूरा भारत आक्रोशित था, और पूरी दुनिया इस नरसंहार से स्तब्ध थी। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है।"

पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद, हमने अपने सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी। वे रणनीति, लक्ष्य और समय तय करते हैं। हमारे बलों ने वो कर दिखाया जो कई दशकों से कभी नहीं हुआ था। हम दुश्मन की धरती में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आए और उनके आतंकवादी मुख्यालयों को जमींदोज कर दिया...पाकिस्तान में तबाही इतनी व्यापक है कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन नई जानकारी सामने आ रही है।

