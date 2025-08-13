Independence Day 2025: 13 से 15 अगस्त तक..., दिल्ली-NCR में इन सड़कों पर जाने की मनाही, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Independence Day 2025: जैसे-जैसे 15 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे भारत में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में गौरव के साथ मनाया जाता है और ये दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में अधिकारी समारोहों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध किया गया है और सख्त नियम लागू किए गए हैं।

गौरतलब है कि 13 अगस्त को फुल-ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सड़कें बंद रहेंगी, जिससे रोजाना हजारों यात्री प्रभावित होंगे।

असुविधा से बचने के लिए, यात्रियों से आग्रह है कि वे नवीनतम यातायात सलाह के बारे में जानकारी रखें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और जहाँ तक संभव हो, सार्वजनिक परिवहन विकल्पों का उपयोग करने पर विचार करें।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त सीपी ट्रैफिक, दिनेश कुमार गुप्ता ने आज कहा, "कल रात 10 बजे से हमारी सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके तहत हम किसी भी व्यावसायिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये प्रतिबंध लाल किले पर व्यवस्था समाप्त होने तक लागू रहेंगे... हमारे पास राजघाट की ओर जाने वाली रिंग रोड पर प्रतिबंध हैं क्योंकि वहां वीआईपी की आवाजाही होती है।"

दिल्ली में कई सड़कें बंद

13 अगस्त को, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल-ड्रेस रिहर्सल के दिन, ऐतिहासिक स्मारक और उसके आसपास सुबह 4 बजे से 10 बजे तक महत्वपूर्ण यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे।

बंद सड़कें: नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की सड़कें सभी सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी।

यातायात परिवर्तन: आईएसबीटी कश्मीरी गेट, सलीमगढ़ बाईपास, विकास मार्ग और आसपास के इलाकों से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन किया जाएगा। अजमेरी गेट, दक्षिण दिल्ली, माल रोड और बर्फ खाना से आने वाली बसों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों से बचने हेतु विशिष्ट मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

वाहन प्रतिबंध: रिहर्सल के दौरान लाल किले के पास वाणिज्यिक वाहनों, अंतरराज्यीय बसों और सिटी बसों की आवाजाही सीमित रहेगी।

यात्री सलाह: दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, और सभी यात्रियों को पहले से ही मार्ग और समय की जाँच कर लेनी चाहिए। पुलिस सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह करती है।

सुरक्षा उपाय: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण, कार्यक्रम स्थल के पास कैमरा, दूरबीन, रिमोट से चलने वाली कार की चाबियाँ, हैंडबैग और पानी की बोतलें जैसी प्रतिबंधित वस्तुएँ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भी यही यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे, जब प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

नोएडा के लिए जरूरी एडवाइजरी

नोएडा प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर कड़े नियम लागू किए हैं।

प्रतिबंध का समय: भारी, मध्यम और हल्के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के नोएडा से दिल्ली में प्रवेश पर 12 अगस्त की रात 10 बजे से 13 अगस्त को पूर्वाभ्यास समाप्त होने तक और फिर 14 अगस्त की रात 10 बजे से स्वतंत्रता दिवस के समापन तक प्रतिबंध रहेगा।

यातायात डायवर्जन: चिल्ला बॉर्डर की ओर आने वाले मालवाहक वाहनों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यू-टर्न लेने और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा। डीएनडी फ्लाईवे और कालिंदी कुंज से आने वाले वाहनों को नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करने के लिए वापस मोड़ दिया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों को ज़ीरो पॉइंट पर रोका जाएगा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुँचने के लिए परी चौक, पी3, कासना और सिरसा होते हुए डायवर्ट किया जाएगा।

हेल्पलाइन: यात्री सहायता के लिए 9971009001 पर कॉल कर सकते हैं।

गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए यातायात नियम

भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक यातायात को सुगम बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, गुड़गांव और फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस की अवधि के दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

गुरुग्राम: 12 अगस्त की शाम 5 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे तक और फिर 14 अगस्त की शाम 5 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे तक गुरुग्राम से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य या जिले से बाहर जाने के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें और केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही वाहन पार्क करें।

फरीदाबाद: 12 अगस्त की रात 10 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक और 14 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक दिल्ली और फरीदाबाद की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित सड़कों में बदरपुर बॉर्डर, प्रह्लादपुर, करणी सिंह शूटिंग रेंज, सूरजकुंड गोल चक्कर, मंगर चौकी नाका, डेरा फतेहपुर, सेक्टर 30 कट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, सीकरी, NH-19 (पलवल रोड), एल्सन जेसीबी चौक और अन्य प्रमुख मार्ग शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं (दूध, फल, सब्ज़ियाँ, दवाइयाँ) ले जाने वाले वाहनों, आपातकालीन सेवाओं (एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस) और विशेष सरकारी परमिट वाले वाहनों को छूट दी गई है।

प्रवर्तन: यातायात पुलिस इन नियमों का सख्ती से पालन कराएगी, उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

हेल्पलाइन: मदद के लिए, फरीदाबाद ट्रैफ़िक पुलिस से 0129-2267201 या 2225999 पर संपर्क किया जा सकता है। यात्रियों के लिए संक्षिप्त सलाह: 12-15 अगस्त के दौरान, भारी वाहन चालकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों से बचना चाहिए और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक एक्सप्रेसवे का उपयोग करना चाहिए। सभी यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, यात्रा की योजना पहले से बनाने और ट्रैफ़िक अधिकारियों से अपडेट के लिए सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

