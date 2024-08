Independence Day: बिहार में 12 लाख, महाराष्ट्र में 2.5 लाख और झारखंड में 35000 पदों पर भर्ती जल्द, पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप गुजरात में बनेगी, जानें किस राज्य ने क्या तोहफा दिया...

Highlights 1721 फील्ड बैटरी द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दो वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनसे 2.5 लाख नौकरियां सृजित होंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप राज्य में बनेगी।

Independence Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लाल किले से राष्ट्र के नाम अपना लगातार 11वां भाषण दिया। देश भर में उल्लास से राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन का उपयोग करते हुए 1721 फील्ड बैटरी द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 13 दूरदराज के गांवों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...I would like to express my pain once again, from the Red Fort today. As a society, we will have to think seriously about the atrocities against women that are happening - there is outrage against this in the country. I can feel this outrage.… pic.twitter.com/2gQ53VrsGk — ANI (@ANI) August 15, 2024

महाराष्ट्र में दो वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए: शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार के दौरान पिछले दो वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनसे 2.5 लाख नौकरियां सृजित होंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां राष्ट्रध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में शिंदे ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में महाराष्ट्र का योगदान बड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले दो वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2.5 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Eknath Shinde hoists the national flag on the occassion of #IndependenceDay2024pic.twitter.com/Yr94GlaiCw — ANI (@ANI) August 15, 2024

#WATCH | Mumbai: maharashtra CM Eknath Shinde says, "I congratulate all Indians living in India and abroad and also pay tributes to all those who made our freedom a reality..." https://t.co/J18o7u9eYFpic.twitter.com/NbGUB3fIov — ANI (@ANI) August 15, 2024

भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप गुजरात में बनेगी: मुख्यमंत्री पटेल

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप राज्य में बनेगी। उन्होंने बताया कि राज्य ने अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप विनिर्माण क्षेत्रों में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। उन्होंने कहा, ''इस साल की शुरुआत में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' के 10वें संस्करण ने एआई और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में नए निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।'' उन्होंने कहा, ''हमने अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।

भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप गुजरात में बनेगी।'' इस अवसर पर उन्होंने केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि का ऐलान किया। इसके तहत मासिक आय सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।

अगले साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अब अगले साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कुमार ने यहां गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और अपने संबोधन में कहा,‘‘बिहार उच्च वृद्धि दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आने वाले वर्षों में समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा।

पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था... लेकिन अब हमारी सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य तय किया है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ ‘सात निश्चय पार्ट-2’ योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा । इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी...इस योजना के तहत करीब 5.16 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

दो लाख और सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।’’ सरकार ने 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने (बिना किसी का नाम लिए) विपक्षी नेताओं पर उनके साथ सत्ता साझा करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का श्रेय लेने का आरोप लगाया।

35 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस वर्ष अक्टूबर तक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में 35 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस वर्ष अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री रांची के मोराबादी मैदान पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।”

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इस कार्यकाल में हजारों भर्तियां की हैं। उन्होंने कहा, “झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आबकारी कांस्टेबल, कांस्टेबल, सहायक प्रोफेसर, महिला सुपरवाइजरों समेत 35 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जो अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी।”

बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है तथा विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। साय बृहस्पतिवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘‘नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है।''

उन्होंने कहा, ‘‘आंतरिक क्षेत्रों में नए शिविरों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा,‘‘ इसके लिए हमने 'नियद नेल्लानार' :आपका अच्छा गांव: योजना शुरू की है। इस योजना से शिविरों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोकहितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं।

प्रदेशवासियों से पंच प्रण का पालन करने का आह्वान किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से पंच प्रण का पालन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास में ध्वजारोहण किया साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश आजादी के अमृत काल के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है।

जिसकी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रण का पालन करना होगा। मोदी ने हाल के वर्षों में लोगों से विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता व नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के ‘‘पंच प्रण’’ लेने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 25 करोड़ आबादी वाला यह प्रदेश प्रगति, सुरक्षा और खुशहाली की यात्रा पर बढ़ चला है और इसका सकारात्मक परिणाम सामने है। देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों, वीर सपूतों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 77 वर्ष पूर्व आज ही के दिन देश स्वतंत्र हुआ था।

देश की अर्थव्यवस्था में राज्य के योगदान को मौजूदा चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का संकल्प लिया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार ने अगले पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था में राज्य के योगदान को मौजूदा चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का संकल्प लिया है। यहां लाल परेड मैदान में तिरंगा फहराने के बाद 78वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल एक नवंबर से राज्य में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के विकास के लिए चार मिशन शुरू किए जाएंगे। यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है।

#WATCH | Bhopal: Madhya Pradesh CM Mohan Yadav says, "... We will all strive to have a Viksit Madhya Pradesh and a Viksit Bharat. This moment has been possible only after countless sacrifices during the freedom struggle..." pic.twitter.com/oiXmASM6u7 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 15, 2024

पिछले एक दशक में देश ने काफी प्रगति की है। उनके नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और शक्तिशाली बन रहा है।" उन्होंने कहा, "भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। राज्य ने अगले पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का संकल्प लिया है।"

#WATCH | Bhopal: Madhya Pradesh CM Mohan Yadav congratulates and wishes his security personnel and state police deployed for his security and announces rewards on the occasion of #IndependenceDay2024. pic.twitter.com/uYhDmyFjfO — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 15, 2024

