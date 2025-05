VIDEO: राजकोट की गोकुलधाम सोसायटी में गुस्साई मां ने अपने बच्चे को छत से उल्टा लटकाया

Viral Video: राजकोट से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे राजकोट के गोकुलधाम सोसाइटी में एक मां अपने बच्चे को बिल्डिंग की छत से लटकाए हुए मिली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने शहर में हड़कंप मचा दिया।

पूरी घटना की बात करें तो गुस्साई मां ने अपने बच्चे को बिल्डिंग की छत से उल्टा लटका दिया। जब बच्चे के पिता को पूरी घटना का पता चला तो वह तुरंत छत पर गए और लटके हुए बच्चे को नीचे उतारकर उसकी जान बचाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसियों ने बताया कि महिला का अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसने बच्चे को डराने के लिए यह हरकत की।

