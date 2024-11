EC से शिकायत में भाजपा ने राहुल गांधी पर राज्यों के बीच ‘शत्रुता’ पैदा करने का लगाया आरोप

Highlights EC में की गई भाजपा की शिकायत में राहुल गांधी पर राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने EC अधिकारियों से मुलाकात की भाजपा ने राहुल के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की

नई दिल्ली: भाजपा ने सोमवार को चुनाव आयोग के समक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर "राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और यह झूठ बोलने का आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को नष्ट करने वाली है।" केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई कि गांधी ने छह नवंबर को महाराष्ट्र में एक भाषण दिया था।

मेघवाल ने कहा, "राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की, उन्होंने राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया, उन्होंने संविधान को लहराया और फिर झूठ बोला कि भाजपा संविधान को नष्ट करने वाली है। यह झूठ है। हमने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए।"

मेघवाल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव संचालन संस्था को बताया कि कांग्रेस नेता को "ऐसा करने की आदत है और चेतावनी और नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहुल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

Today a delegation of @BJP4India senior leaders led by Shri Arjun Meghwal ji met the ECI and drew the attention of the poll body towards the constant lies and divisive seeds of poison being spread about the Constitution by LoP Rahul Gandhi & his attempt to spark anarchy, violence… pic.twitter.com/twsuLzjvOF