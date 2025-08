IMD Weather Updates: दिल्ली-NCR में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न, संडे को और बारिश होने की उम्मीद; जानें अन्य राज्यों का हाल

IMD Weather Updates: दिल्ली और एनसीआर में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। रात की बारिश के बाद रविवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा मिला। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले एक-दो दिनों में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जनपथ, लाजपत नगर और मिंटो ब्रिज जैसे इलाकों में भी बारिश की खबर है। देवली विधानसभा के दृश्यों में भारी जलभराव दिखाई दे रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों और आसपास के इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश जारी रहेगी। 3 और 4 अगस्त को उत्तरी बंगाल, बिहार, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बेहद भारी बारिश हो सकती है।

Rain lashes parts of the National Capital, causes waterlogging in several areas.#DelhiRains#Delhipic.twitter.com/0ThxI7hyeD