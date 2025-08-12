IMD Weather Updates: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट; कई राज्यों में घनघोर वर्षा

By अंजली चौहान | Updated: August 12, 2025 07:48 IST2025-08-12T07:46:25+5:302025-08-12T07:48:13+5:30

IMD Weather Updates:भारतीय मौसम विभाग ने 12 अगस्त को दिल्ली में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है, तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान यहाँ देखें।

IMD Weather Updates Heavy rain in Delhi-NCR red alert in Uttarakhand Heavy rain in many states | IMD Weather Updates: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट; कई राज्यों में घनघोर वर्षा

IMD Weather Updates: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट; कई राज्यों में घनघोर वर्षा

IMD Weather Updates: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार को गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पूरे दिन भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। भारी बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही काफी बाधित हुई है। इसके परिणामस्वरूप काम पर जाने वाले यात्रियों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ सकता है।

अगले पांच दिनों के मौसम पूर्वानुमान में दिल्ली-एनसीआर में और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 17 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।

उत्तराखंड में रेड अलर्ट

आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने विभिन्न जिलों में बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी सक्रिय कर दिया गया है।

लोगों को जलाशयों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। कई जिलों ने नागरिकों के लिए सलाह जारी की है। इसके अलावा, आपात स्थिति के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।

इस बीच, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, मौसम एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है।

आईएमडी ने 11 अगस्त के अपने मौसम बुलेटिन में कहा, "12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।"

उत्तराखंड के लिए 13 अगस्त तक और तेलंगाना के लिए 14 और 15 अगस्त तक इसी तरह के मौसम पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। 12 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भी अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

Web Title: IMD Weather Updates Heavy rain in Delhi-NCR red alert in Uttarakhand Heavy rain in many states

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IMD India Meteorological DepartmentDelhi NCRdelhiMumbaiWeather Reportभारतीय मौसम विज्ञान विभागदिल्ली-एनसीआरदिल्लीमुंबईमौसम रिपोर्ट