IMD Weather Updates: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट; कई राज्यों में घनघोर वर्षा

IMD Weather Updates: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार को गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पूरे दिन भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। भारी बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही काफी बाधित हुई है। इसके परिणामस्वरूप काम पर जाने वाले यात्रियों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ सकता है।

अगले पांच दिनों के मौसम पूर्वानुमान में दिल्ली-एनसीआर में और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 17 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।

#WATCH | Delhi | Waterlogging on the Rao Tularam Marg after heavy rains earlier today pic.twitter.com/7xdhUovwSY — ANI (@ANI) August 12, 2025

उत्तराखंड में रेड अलर्ट

आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने विभिन्न जिलों में बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी सक्रिय कर दिया गया है।

लोगों को जलाशयों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। कई जिलों ने नागरिकों के लिए सलाह जारी की है। इसके अलावा, आपात स्थिति के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं।

इस बीच, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, मौसम एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है।

#WATCH | Delhi | Rain lashes several parts of the National Capital.



(Visuals from Minto Bridge) pic.twitter.com/0CjXSW1R1B — ANI (@ANI) August 11, 2025

आईएमडी ने 11 अगस्त के अपने मौसम बुलेटिन में कहा, "12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।"

उत्तराखंड के लिए 13 अगस्त तक और तेलंगाना के लिए 14 और 15 अगस्त तक इसी तरह के मौसम पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। 12 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भी अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

Kharkhoda (Haryana) Gangoh, Deoband, Muzaffarnagar, Khatauli, Sakoti Tanda, Baraut, Daurala, Bagpat, Meerut, Khekra, Sikandrabad, Bulandshahar, Jahangirabad, Anupshahar, Shikarpur, Khurja, Pahasu, Debai, Gabhana, Jattari, Khair, Hastinapur, Chandpur, Kithor,Bijnaur, Modinagar, — RWFC New Delhi (@RWFC_ND) August 12, 2025

Web Title: IMD Weather Updates Heavy rain in Delhi-NCR red alert in Uttarakhand Heavy rain in many states