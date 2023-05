IMD: राजस्थान में आंधी व तेज बारिश की चेतावनी, ‘ओरेंज’ अलर्ट जारी, इन इलाकों में चलेगी तेज हवाएं

By आजाद खान | Published: May 28, 2023 07:40 AM

राजस्थान में मौसम के हालात पर बोलते हुए आईएमडी की एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28-29 मई को आंधी-तूफान और ओलावृष्टि होने की आशंका है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

