"ओलंपिक 2028 में गोल्ड ले आऊंगा": फोन पर बात करते समय अमन सहरावत का पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ा वादा, VIDEO

Highlights पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान अमन सेहरावत से फोन पर बात की प्रधानमंत्री ने 21 वर्षीय पहलवान से कहा, आपका जीवन देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक है अमन ने भी पीएम मोदी से वादा किया कि वह ओलंपिक 2028 में गोल्ड जीतेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान अमन सेहरावत की शनिवार को सराहना की और कहा कि उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने 21 वर्षीय पहलवान को फोन पर बधाई देते हुए कहा कि वह इस ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र के है और उनकी यह उपलब्धि लंबे समय तक देश को खुशी देती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आपका जीवन देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक है।’’ मोदी ने कहा कि सेहरावत ने कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था और उन्होंने खुद को कुश्ती के लिए समर्पित कर दिया। सहरावत ने प्रधानमंत्री को दी गई सभी सुविधाओं के लिए धन्यवाद दिया और अगले ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का विश्वास जताया। अमन ने प्रधानमंत्री मोदी से वादा किया, "ओलंपिक 2028 में गोल्ड ले आऊंगा।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi called Aman Sehrawat to congratulate him on winning the Bronze medal in the men's freestyle wrestling event at the Paris Olympics 2024. pic.twitter.com/A2MGFYejEE