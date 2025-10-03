'I Love Muhammad' row: जुमे की नमाज से पहले बरेली में हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी
By अंजली चौहान | Updated: October 3, 2025 10:39 IST2025-10-03T10:37:26+5:302025-10-03T10:39:06+5:30
'I Love Muhammad' row: सांप्रदायिक अशांति और राजनीतिक प्रतिबंधों के बीच बरेली में 81 गिरफ्तारियां और 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करके सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
'I Love Muhammad' row: उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद से बढ़े तनाव को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। सड़कें सुनसान हैं और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
दरअसल, 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर पिछले हफ़्ते एक प्रदर्शन रद्द होने के बाद शहर में हिंसा भड़क उठी थी। जुमे की नमाज़ के बाद एक मस्जिद के बाहर 2,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके बाद 81 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था।
शनिवार तक इंटरनेट बंद
क्षेत्र के चार ज़िलों में शनिवार, 4 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाएँ बंद रहेंगी। गुरुवार दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ यह प्रतिबंध दशहरा समारोह के मद्देनज़र लगाया गया था।
अधिकारियों ने कहा है कि इंटरनेट पर यह प्रतिबंध फ़ेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अफ़वाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से रोकने के लिए लगाया गया है।
बरेली में सम्भल जैसी तगड़ी कार्यवाही हुई है और चल रही है।— Shaurya Mishra (@shauryabjym) October 3, 2025
हिंदू की सुरक्षा में अपनी पर्सनल रक्षा तक को दांव पर लगा रहे है योगी जी।
क्योंकि ये करके वो असंख्य कट्टरवादियों की नजरो में दुश्मन हो रहे है। pic.twitter.com/kU3Ws6QjKF
इसके अलावा, गृह सचिव गौरव दयाल की एक अधिसूचना में कहा गया है कि एसएमएस सेवाएँ, मोबाइल इंटरनेट और डेटा, साथ ही ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्शन भी बंद रहेंगे।
सुरक्षा कड़ी, ड्रोन तैनात
इंटरनेट सेवा बंद करने के अलावा, बरेली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवान सड़कों पर तैनात हैं और हवा में ड्रोन भी तैनात हैं।
मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने गुरुवार को कहा, "सभी जिलाधिकारियों, उप-जिलाधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ज़िम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए। किसी भी चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
बरेली के अलावा, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूँ ज़िलों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। हम पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं ताकि बरेली में हुई हिंसा पड़ोसी ज़िलों में न फैले।"
'आई लव मुहम्मद' विवाद को हिंसक कैसे बनाया गया?
मौलवी तौकीर रज़ा खान द्वारा 'आई लव मुहम्मद' अभियान के समर्थन में प्रदर्शन के आह्वान के बाद पिछले हफ़्ते बरेली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। शहर की एक मस्जिद के बाहर लगभग 2,000 लोगों की भारी भीड़ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जमा हुई। हालाँकि, रज़ा ने आखिरी समय में यह कहते हुए प्रदर्शन रद्द करने की घोषणा कर दी कि अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। प्रदर्शन रद्द होने से नाराज़ लोगों के बीच, स्थिति जल्द ही पथराव और पुलिस कर्मियों के साथ झड़पों तक पहुँच गई।
इस हफ़्ते जुमे की नमाज़ से पहले, आला हज़रत दरगाह के वरिष्ठतम धर्मगुरु मौलाना अहसन रज़ान ख़ान ने शांति की अपील की है और स्थानीय मुसलमानों से नमाज़ अदा करने के बाद घर लौटने का आग्रह किया है।