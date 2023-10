Controversy Of Jai Shri Ram Slogan: मुझे जय श्री राम के स्लोगन से कोई दिक्कत नहीं, मेरे खिलाफ हो रही जातिगत टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगी

Highlights एबीइएस कॉलेज की प्रोफेसर ने कहा जय श्री राम स्लोगन से परेशानी नहीं वीडियो पोस्ट कर कहा जातिगत टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगी कॉलेज प्रबंधन ने दो प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया

Ghaziabad Viral Video: गाजियाबाद के एबीइएस इंजीनियरिंग कॉलेज में जय श्री राम के स्लोगन पर हुए विवाद में अब नया मोड़ आया है। अब कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ममता गौतम ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जय श्री राम के स्लोगन से कोई दिक्कत नहीं है। इस स्लोगन से उन्हें उनकी सहयोगी और कॉलेज को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है।

उन्होंने कहा कि जैसा दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है। वो लड़का मेरी सहयोगी के साथ बहस कर रहा था। चूंकि हम फेस्ट के कॉऑर्डिनेटर के तौर पर वहां गए थे। मेरे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जातिगत टिप्पणी की जा रही है उसने मुझे परेशान कर दिया है। मैं सनातनी हूं मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है। बृज की रहने वाली हूं।

इन दिनों शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और हम 9 दिन व्रत रखते हैं। यह जो जय श्री राम का स्लोगन है इससे हमें कभी न परेशानी थी और न कभी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ हो रही जातिगत टिप्पणी से मैं परेशान हूं। अगर यह आगे जारी रहता है तो मैं कोर्ट जाऊंगी।

कॉलेज प्रबंधन ने दोनों को सस्पेंड किया

एबीइएस इंजीनियरिंग प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोफेसर और उनकी सहयोगी को सस्पेंड कर दिया है।

Mamta Gautam = Suspended

Shweta Sharma = Suspended



Both teachers were suspended for objecting to Jai Shri Ram in ABES College.

