Hyderabad Fire Accident: इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, 1 की मौत; कई घायल

Hyderabad Fire Accident: मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस ने कहा, "दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण रात 9:45 बजे यह घटना हुई। उसी समय दुकान के बाहर खड़ी एक सीएनजी कार में आग लग गई।" इससे आस-पास की कुछ दुकानों को नुकसान पहुँचा।

Hyderabad Fire Accident: हैदराबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लगने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। आग सोमवार देर रात शोरूम के अंदर लगी और तेज़ी से दो मंज़िला बिल्डिंग में फैल गई, जिससे धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि धमाके की वजह से दुकान के बाहर खड़ी CNG लगी कार में भी आग लग गई।

मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक भी शामिल है, जो बुरी तरह जल गया है।

घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वीडियो में बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता दिख रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग लगने पर, 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और आग पर काबू पा लिया गया। आस-पास की जगहों पर रहने वाले लोगों को निकाल लिया गया है।

शुरुआती जांच के आधार पर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (साउथ ज़ोन) किरण खरे प्रभाकर ने रिपोर्टर्स को बताया कि शक है कि आग सोमवार रात करीब 10 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी थी।

एक पड़ोसी दुकानदार ने कहा कि जैसे ही आग बिल्डिंग में फैलने लगी, उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी। 

हालांकि, उन्होंने कहा कि आग और उसके बाद हुए धमाके की सही वजह की जांच की जा रही है।

