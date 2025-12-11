एमपी के एक खेल महोत्सव में देरी से पहुँचने पर भाजपा सांसद वीडी शर्मा को एक महिला खिलाड़ी ने झाड़ा, कहा- ...हमारे पास फालतू टाइम है क्या? वीडियो वायरल | WATCH

भोपाल: सांसद और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक स्कूल स्टूडेंट द्वारा डांटने का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुई, जिसे नेटिज़न्स दिलचस्प पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, नेता छतरपुर जिले के चंदला में 'सांसद खेल महोत्सव' नाम के एक इवेंट में शामिल होने आए थे। हालांकि, शर्मा को देर हो रही थी।

इस बीच, भीड़ पहले ही जमा हो गई थी और उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वे पहुंचे, एक छात्रा का सब्र जवाब दे गया और उसने अपना गुस्सा सीधे एमएलए के सामने ज़ाहिर किया। वीडियो में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "नमस्ते तो ठीक है, इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पास फालतू टाइम है क्या?....." जबकि, नेता ने उसकी शिकायत सुनी और माफ़ी मांगते हुए उसे गले लगाया। उन्होंने छात्रा को दिलासा देने की कोशिश की और वहां खड़ी दूसरी छात्राओं से भी हाथ मिलाया।

नेटिज़न्स ने कमेंट सेक्शन में भर दिया

स्टूडेंट के तीखे रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, और लोग इस पर तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं। नेटिज़न्स ने कमेंट सेक्शन में अलग-अलग तरह के कमेंट्स किए हैं। कुछ ने कहा, “Gen Z कुछ बर्दाश्त नहीं करती चाहे नेता हो या बहन ने अच्छा जवाब दिया।” जबकि दूसरों ने कहा, “पसंद नहीं आया… जो भी हो, पहले इज़्ज़त करो… बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।”



Web Title: ‘Humare Paas Faaltu Time Hai Kya?’ Student Scolds VD Sharma For Arriving Late At Event In Chhatarpur