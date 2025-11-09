आधार कार्ड का पूरा नंबर दिखाए बिना कैसे शेयर करें आधार कॉपी? जानिए सेफ और आसान तरीका

Aadhaar Card: आधार कार्ड आज हर भारतीय नागरिक के लिए एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। चाहे बैंक खाता खोलना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, हर जगह आधार नंबर जरूरी है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपना पूरा आधार नंबर साझा करना आपकी निजता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है?

इस जोखिम को कम करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक नया विकल्प पेश किया है: मास्क्ड आधार कार्ड। यह एक ऐसा आधार कार्ड है जिसमें आपका पूरा 12 अंकों का नंबर दिखाई नहीं देगा।

मास्क्ड आधार कार्ड क्या है?

मास्क्ड आधार कार्ड मूलतः आपके आधार कार्ड का एक सुरक्षित संस्करण है। इसमें आपके आधार नंबर के पहले आठ अंक छिपे होते हैं, और केवल अंतिम चार अंक ही दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार नंबर 1234 5678 9123 है, तो मास्क्ड आधार xxxx-xxxx-9123 के रूप में दिखाई देगा।

इसका मतलब है कि जब आप अपना आधार कार्ड कहीं भी साझा करते हैं, तो प्राप्तकर्ता आपका पूरा आधार नंबर नहीं देख पाएगा। पहचान की चोरी या धोखाधड़ी से खुद को बचाने का यह एक कारगर तरीका है।

यूआईडीएआई के अनुसार, यह कार्ड पूरी तरह से मान्य है और इसका इस्तेमाल ई-केवाईसी, नौकरी के आवेदन, होटल बुकिंग या टिकट बुकिंग जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, कुछ मामलों में जहाँ पूर्ण पहचान सत्यापन आवश्यक है, वहाँ पूरा आधार नंबर मांगा जा सकता है।

मास्क्ड आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है। बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

सबसे पहले, यूआईडीएआई की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएँ।

'आधार डाउनलोड करें' विकल्प पर क्लिक करें।

अब, अपना आधार नंबर, नामांकन आईडी (ईआईडी), या वर्चुअल आईडी (वीआईडी) दर्ज करें।

कैप्चा भरें और 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें।

आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

अब, 'क्या आप मास्क्ड आधार चाहते हैं?' वाले बॉक्स पर टिक करें।

ओटीपी दर्ज करें और 'सत्यापित करें और डाउनलोड करें' पर क्लिक करें।

आपका मास्क्ड आधार कार्ड पासवर्ड से सुरक्षित PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।

इस PDF को खोलने के लिए, पासवर्ड आपके नाम के पहले चार अक्षर (बड़े अक्षरों में) और उसके बाद आपके जन्म वर्ष होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका नाम रोहित शर्मा है और आपका जन्म वर्ष 1997 है, तो पासवर्ड ROHI1997 होगा।

- मास्क्ड आधार कार्ड mAadhaar ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

अपने मोबाइल पर mAadhaar ऐप डाउनलोड करें।

भाषा चुनें और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

OTP डालकर सत्यापित करें।

अब, डैशबोर्ड पर जाएँ और 'आधार प्राप्त करें → आधार डाउनलोड करें' पर क्लिक करें।

आधार प्रकार में, 'मास्क्ड आधार' विकल्प चुनें।

अपना आधार नंबर या VID दर्ज करें, कैप्चा भरें और OTP सत्यापित करें।

आपका मास्क्ड आधार कार्ड कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा।

- डिजिलॉकर से मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

आप चाहें तो डिजिलॉकर ऐप या digilocker.gov.in वेबसाइट से भी मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

डिजिलॉकर में लॉग इन करें या नया अकाउंट बनाएँ।

सर्च बार में 'UIDAI आधार' टाइप करें।

अपना आधार नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें।

आपका आधार 'जारी किए गए दस्तावेज़' टैब में सेव हो जाएगा।

यहाँ से आप इसे कभी भी डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं।

मास्क्ड आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है?

आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम और डेटा लीक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क्ड आधार कार्ड आपके लिए एक सुरक्षित विकल्प है। यह आपकी पहचान गोपनीय रखता है और ज़रूरत पड़ने पर ही आंशिक जानकारी साझा करता है। UIDAI लोगों को सलाह देता है कि वे अपने पूरे आधार नंबर की कॉपी कभी किसी के साथ शेयर न करें और मास्क्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल करें।

