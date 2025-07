'भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे': MNS कार्यकर्ताओं द्वारा गैर-मराठी भाषियों पर हमले के बाद कहा बोले सीएम फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को गैर-मराठी भाषियों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की और चेतावनी दी कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करना गलत नहीं है। हालांकि, हम भाषा के मुद्दे पर गुंडागर्दी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाषा के आधार पर लोगों के खिलाफ हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

मनसे कार्यकर्ताओं से जुड़ी एक हालिया घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उचित कार्रवाई की है। अगर भविष्य में कोई भी इसी तरह की भाषा-आधारित झड़पों को भड़काता है, तो कानूनी उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।"

ऐसे विभाजन पैदा करने वालों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "हालांकि हम मराठी पर गर्व करते हैं, लेकिन हम भारत की किसी भी भाषा के खिलाफ अन्याय की अनुमति नहीं दे सकते। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जो अंग्रेजी को आसानी से अपना लेते हैं, वे हिंदी पर विवाद पैदा करना पसंद करते हैं। किस तरह की मानसिकता ऐसे विरोधाभासी व्यवहार को जन्म देती है?"

