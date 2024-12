Hemant Soren Cabinet Expansion LIVE: हेमंत सोरेन की कैबिनेट का हुआ विस्तार, जानें कौन-कौन से नए चेहरे हुए शामिल...

Hemant Soren Cabinet Expansion LIVE: झारखंड में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसी साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया जिसके बाद एक बार फिर से झारखंड में JMM की सरकार बनी है। सोरेन के कैबिनेट में कांग्रेस के चार, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के पांच और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एक विधायक को शामिल किया गया है।

लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार सोरेन द्वारा झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक सप्ताह बाद हुआ है, जब सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हाल ही में संपन्न राज्य चुनावों में 81 विधानसभा सीटों में से 56 पर जीत हासिल की थी। जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 पर जीत हासिल की, जो विधानसभा चुनावों में पार्टी द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में, कांग्रेस को 16, राजद को चार और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन को दो सीटें मिलीं।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On Jharkhand cabinet expansion, JMM MP Mahua Maji says, "...Everyone's effort will be to give representation to every section. All will fulfill Hemant Soren's dream of making the state a developed state..." pic.twitter.com/OpVioeRBt4 — ANI (@ANI) December 4, 2024

#WATCH | Ranchi | On Jharkhand cabinet expansion, JMM Leader Manoj Pandey says, "The Jharkhand government led by Hemant Soren will have representation of leaders from all sections of society... The names of Jharkhand cabinet ministers have been delayed as the Congress announced… pic.twitter.com/Qx2jRxUeg4 — ANI (@ANI) December 5, 2024

मालूम हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी जीत के बाद पिछले सप्ताह रांची में एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी (आप) के अरविंद केजरीवाल सहित भारत ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में शपथ ली। भारत ब्लॉक की पार्टियों - झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) - ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 24 सीटें जीतीं।

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने महेशपुर से जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई। रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन (जेएमएम) और कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह ने पिछले कैबिनेट पदों को बरकरार रखा।

Ranchi, Jharkhand | Congress MLA Radha Krishana Kishore, JMM MLA Deepak Birua, JMM MLA Chamra Linda and RJD MLA Sanjay Prasad Yadav take oath as Ministers in the JMM-led Mahagathbandhan Government in the state. pic.twitter.com/BXU7ozCGcx — ANI (@ANI) December 5, 2024

ये है पूरी लिस्ट

1-राधा कृष्ण किशोर- कांग्रेस

2- दीपक बिरुआ- जेएमएम

3- चमरा लिंडा - जेएमएम

4- संजय प्रसाद यादव- आरजेडी

5- रामदास सोरेन- जेएमएम

6- इरफान अंसारी -जेएमएम

7- हफीजुल हसन -जेएमएम

8- दीपिका पांडे सिंह- जेएमएम

9- योगेंद्र प्रसाद -जेएमएम

10- सुदिव्य कुमार- जेएमएम

11- शिल्पी नेहा तिर्की -कांग्रेस

