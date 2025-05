Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश, आज शहर के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

Highlights आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है इस पूरे सप्ताह लगातार बारिश होने का संकेत दिया है

मुंबई: रविवार देर रात मुंबई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर के कई हिस्सों और उपनगरीय इलाकों के लिए नारंगी और लाल अलर्ट जारी किया। शहर के कई हिस्सों में जलभराव भी हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ। सोमवार सुबह करीब 3 बजे मौसम विभाग ने बताया कि, "अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई और उपनगरीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।"

आईएमडी के अनुसार, दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान "भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने" का है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मुंबई के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान बोर्ड ने इस पूरे सप्ताह लगातार बारिश होने का संकेत दिया है।

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging witnessed in parts of Mumbai following heavy rainfall.



(Visuals from JJ flyover) pic.twitter.com/8JHDbHhDcL