Hathras Stampede Incident: 121 लाश को मिली पहचान, 6 लोग गिरफ्तार

Hathras Stampede Incident: हाथरस में मंगलवार को एक धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में लाशों का पोस्टमार्टम करने के लिए लाशों का ढेर लग गया। इन सबके बीच अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है।

#WATCH | On Hathras stampede incident, Aligarh IG Shalabh Mathur says, "The death toll stands at 121. All bodies have been identified and post mortem procedure completed." pic.twitter.com/V03RcM9DI5

उन्होंने बताया कि सभी 121 मृतकों की पहचान कर ली गई है और सभी का पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार पुरुष और दो महिलाएं हैं। यह सभी कार्यक्रम आयोजक थे।

#WATCH | On Hathras stampede incident, Aligarh IG Shalabh Mathur says, "...Six people including four men and two women have been arrested in the incident. They all are members of the organising committee and worked as 'Sevadars'." pic.twitter.com/D6clXl03Cq