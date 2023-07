पुणे में हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर बजरंग दल द्वारा हमले के वायरल वीडियो पर शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया, कहा- कोई भी सभ्य हिंदू...

Highlights टना तालेगांव दाभाडे में स्थित एक निजी स्कूल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों के साथ कई छात्रों के माता-पिता भी थे। शशि थरूर ने ट्वीट किया कि यह अपमानजनक है।

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक निजी स्कूल में छात्राओं के शौचालय में सीसीटीवी लगवाने के अभिभावकों के आरोप के बाद दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानाचार्य पर कथित रूप से किए गए हमले की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने निंदा की है। डीवाई पाटिल हाई स्कूल के वायरल इस वीडियो में प्रधानाचार्य अलेक्जेंडर कोट्स रीड अपनी फटी शर्ट और बनियान में दौड़ते नजर आए।

बताया गया कि वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में उनके साथ मारपीट की। वीडियो में दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ता 'हर-हर महादेव' के नारे लगा रहे थे। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह घटना अपमानजनक है और कोई भी सभ्य हिंदू इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। शशि थरूर ने ट्वीट किया, "यह अपमानजनक है। बजरंग दल को इतना बेखौफ होकर हिंसक कार्रवाई करने का अधिकार किसने दिया है? और उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा करने का दावा करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई भी सभ्य हिंदू इस तरह का व्यवहार नहीं करता है।

This is disgraceful. What gives Bajrang Dal the right to take violent action with such impunity? And how dare they claim to be defending Hinduism? No decent Hindu behaves like this. #NotInMyNamehttps://t.co/Soo80jNEc1