Haryana minister Anil Vij: 3 दिन में जवाब दीजिए?, मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस, जानें कारण

Highlights भाजपा की छवि और एकता को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं।

Haryana minister Anil Vij: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को राज्य पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विज को कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ उनके हालिया सार्वजनिक बयानों पर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि विज के बयान सार्वजनिक रूप से उस समय दिए गए थे, जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव हो रहा था।

Haryana BJP issues a show cause notice to State's Minister Anil Vij asking him to reply within 3 days over his recent public statements against the party president and Chief Minister position. pic.twitter.com/K7zmxENi9R