VIDEO: गुरुग्राम में थार कार चालकों की शर्मनाक हरकत, चलती गाड़ी से पेशाब करने का वीडियो वायरल
By रुस्तम राणा | Updated: October 23, 2025 16:47 IST2025-10-23T16:47:33+5:302025-10-23T16:47:33+5:30
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब गाड़ी सदर बाज़ार पहुँची, तो ड्राइवर के बगल में बैठे युवक ने अपनी खिड़की खोली, अपनी पैंट की ज़िप खोली और चलती गाड़ी में पेशाब करने लगा।
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। गुरुग्राम के सदर बाज़ार इलाके के पास एक कार सवार युवक ने चलती थार की खिड़की से पेशाब कर दिया। युवक सदर बाज़ार इलाके में सोहना चौक से शिव मूर्ति की ओर जा रहा था, तभी उसने चलती गाड़ी की खिड़की से पेशाब कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काले रंग की थार पहले सोहना चौक से शिव मूर्ति की ओर तेज़ रफ़्तार से जा रही थी। जब गाड़ी सदर बाज़ार पहुँची, तो ड्राइवर के बगल में बैठे युवक ने अपनी खिड़की खोली, अपनी पैंट की ज़िप खोली और चलती गाड़ी में पेशाब करने लगा।
घटना का वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो थार के पीछे वाली कार में बैठे एक व्यक्ति ने बनाया है।
Gurugram - थार कार चालकों की शर्मनाक हरकत, चलती गाड़ी से सड़क पर किया पेशाब @gurgaonpolice@TrafficGGMpic.twitter.com/jTvjTNeoeO— Gurugram News गुरुग्राम न्यूज़ (@TheGurugramNews) October 23, 2025
गाड़ी में कई और लोग भी थे। बताया गया है कि अंदर शराब की बोतलें भी मिलीं, जिससे शक है कि युवक नशे में था। उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की कोई खबर नहीं है। यह कृत्य न केवल शर्मनाक है और नागरिक भावना की कमी को दर्शाता है, बल्कि यातायात नियमों का भी खुला उल्लंघन है।