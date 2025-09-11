महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन का इस्तीफा, गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत को अतिरिक्त प्रभार
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 11, 2025 16:45 IST2025-09-11T16:44:42+5:302025-09-11T16:45:46+5:30
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है, जो अपने पहले के कर्तव्यों के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार भी संभालेंगे। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के कारण पद छोड़ दिया। 67 वर्षीय एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने मंगलवार को संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता था। 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण चुनाव आवश्यक हो गया था।
राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि देश का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है।
राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के कारण सीपी राधाकृष्णन द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ने के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है।