Earthquake in Gujarat: कच्छ में हिली धरती, 3.1 तीव्रता का आया भूकंप; जान-माल का नुकसान नहीं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 21, 2025 15:20 IST2025-09-21T15:17:56+5:302025-09-21T15:20:55+5:30
Earthquake in Gujarat: आईएसआर ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि भूकंप दोपहर 12:41 बजे दर्ज किया गया और इसका केंद्र भचाऊ से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था।
Earthquake in Gujarat: गुजरात के कच्छ जिले में रविवार को 3.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने यह जानकारी दी। आईएसआर ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि भूकंप अपराह्न 12 बजकर 41 मिनट पर आया और इसका केंद्र भचाऊ से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले सुबह लगभग छह बजकर 41 मिनट पर कच्छ में 2.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र धोलावीरा से 24 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में था।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि इसमें जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कच्छ जिला ‘अत्यधिक जोखिम’ वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां कम तीव्रता के भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं। कच्छ में वर्ष 2001 में आया भूकंप पिछली दो शताब्दियों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था।
इस भूकंप में बड़ी संख्या में कस्बे और गांव लगभग पूरी तरह तबाह हो गए थे। वर्ष 2001 में आए भूकंप में लगभग 13,800 लोगों की मौत हो गई थी और 1.67 लाख लोग घायल हुए थे।