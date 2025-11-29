गोवा जिला पंचायत चुनाव 2025ः 50 जिला पंचायतों पर 20 दिसंबर को चुनाव और 22 दिसंबर को मतगणना

Highlights Goa Zilla Panchayat Elections 2025: नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 09 दिसंबर है। Goa Zilla Panchayat Elections 2025: नामांकन पत्रों की जांच 10 दिसंबर को की जाएगी। Goa Zilla Panchayat Elections 2025: निर्वाचन आयुक्त मेनिनो डिसूजा ने कार्यक्रम की घोषणा की।

पणजीः गोवा के राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि सभी 50 जिला पंचायतों के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और मतगणना 22 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मेनिनो डिसूजा ने यहां चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “गोवा में सभी 50 जिला पंचायतों के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होगा। नामाकंन पत्र एक दिसंबर से दाखिल किए जा सकते हैं।” उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ दिसंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 10 दिसंबर को की जाएगी।

केरल में पंचायत चुनाव में 90 साल का बुजुर्ग बना उम्मीदवार

कोच्चि के असमन्नूर गांव में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों में 90 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं जिनके लिए उम्र महज एक नंबर है और वह पूरे जोश एवं दमखम से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं तथा लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। नारायणन नायर नामक यह बुर्जुग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

बुजुर्ग व्यक्ति को हाथ में काला बैग लिए धीरे-धीरे चलते हुए, घर-घर जाकर अपनी कांपती आवाज में लोगों से अपने लिए वोट मांगते देखा जा सकता है। नारायणन नायर दिसंबर में होने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव के लिए असमन्नूर ग्राम पंचायत के दूसरे वार्ड से उम्मीदवार हैं।

नायर से इस उम्र में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लेने के पीछे की प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके लिए उम्र किसी भी चीज में बाधा नहीं है। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘मैं अपने वार्ड के लिए कई काम करना चाहता हूं। यह तभी संभव होगा जब मैं निर्वाचित सदस्य बनूं।’’

नायर ने कई लोगों से वोट मांगा और उन्हें ज्यादातर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव, दो चरणों में नौ और 11 दिसंबर को होने वाले हैं जिसका परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किया जाएगा।

