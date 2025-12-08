Goa Nightclub Fire: आग लगने के कुछ घंटों बाद मालिक इंडिगो फ्लाइट से फुकेट भागा, हादसे में 25 लोगों की हुई मौत
By रुस्तम राणा | Updated: December 8, 2025 21:51 IST2025-12-08T21:51:45+5:302025-12-08T21:51:53+5:30
नई दिल्ली: इंडिया टुडे के मुताबिक, क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, जो अरपोरा के बिर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने की घटना के आरोपी हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। खबर है कि घटना के तुरंत बाद वे मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए। खबर है कि पुलिस इंटरपोल के संपर्क में है। उन्होंने 7 दिसंबर को सुबह इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट के लिए उड़ान भरी थी। आग लगने के तुरंत बाद फरार होने पर पुलिस ने सौरभ और गौरव दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की।
सौरभ लूथरा ने भागते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, “मैनेजमेंट बहुत दुख जताता है और बर्च में हुई इस बुरी घटना में हुई जान-माल की दुखद क्षति से बहुत दुखी है। इस दुख और बहुत ज़्यादा परेशानी की घड़ी में, मैनेजमेंट मरने वालों और घायलों के परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़ा है, और पूरी ईमानदारी से अपनी गहरी संवेदनाएं देता है।”
सौरभ लूथरा कौन हैं?
रोमियो लेन वेबसाइट के अनुसार, सौरभ लूथरा एक ‘गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं जो एक होनहार और सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले रेस्टोरेंट मालिक बन गए हैं’, जो “F&B इंडस्ट्री में अपने शानदार काम” के लिए जाने जाते हैं। वेबसाइट आगे दावा करती है कि रोमियो लेन अभी 22 शहरों और चार देशों में मौजूद है और जल्द ही शुरू होने वाला है।
इस बीच, नॉर्थ गोवा के अरपोरा में रेस्टोरेंट में लगी आग के सिलसिले में तीन जनरल मैनेजर और एक बार मैनेजर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार सुबह लगी आग में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें से चार की पहचान टूरिस्ट और 14 दूसरे रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर के तौर पर हुई है।
इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर हालात को काबू में करने में लगे रहे।