NCERT की कक्षा 7वीं की अपडेटेड टेक्स्टबुक में गजनी की क्रूरता शामिल

नई दिल्ली: कक्षा 7 की अपडेटेड सामाजिक विज्ञान की टेक्स्टबुक अब विद्यार्थियों को भारत के सबसे हिंसक ऐतिहासिक समय के बारे में ज़्यादा साफ़ जानकारी देगी। शुक्रवार को रिलीज़ हुई नई एनसीईआरटी सोशल साइंस की टेक्स्टबुक में महमूद ग़ज़नी के हमलों वाले सेक्शन को काफ़ी बढ़ाया गया है, जो पिछले एडिशन में एक छोटे पैराग्राफ़ से बढ़कर छह डिटेल्ड पेज का हो गया है।

स्टूडेंट्स अब मथुरा, कन्नौज और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उनके अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चित्रण और जानकारी देने वाले बॉक्स भी होंगे। टेक्स्टबुक में न सिर्फ़ उनके हमलों और लूटपाट के बारे में बताया गया है, बल्कि उनके अभियानों की इंसानी कीमत और इस्लाम के उनके वर्जन को गैर-मुस्लिम इलाकों में फैलाने की उनकी कोशिशों के बारे में भी बताया गया है।

हालांकि कुछ लोगों को युवा छात्रों को ऐसी क्रूरता के संपर्क में लाने की चिंता हो सकती है। इन हमलों के बारे में बात करने से पहले, किताब में “सावधानी का एक शब्द” नाम का एक नोट है, जैसा कि दिल्ली सल्तनत पर कक्षा 8 की किताब में है। इसमें बताया गया है कि इतिहास अक्सर शांति या कामयाबियों के समय के बजाय युद्धों और तबाही पर ज़्यादा ध्यान देता है।

नोट स्टूडेंट्स को बताता है कि हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चीज़ें क्यों हुईं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। यह यह भी साफ़ करता है कि आज कोई भी सदियों पहले हुए कामों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

क्रूरता और धार्मिक वजहें

टेक्स्टबुक में महमूद के अभियानों के नतीजों के बारे में बताने में कोई झिझक नहीं है। इसमें हज़ारों आम लोगों के कत्लेआम, सेंट्रल एशिया के गुलाम बाज़ारों में बेचे गए बच्चों समेत कैदियों को पकड़ने और मंदिरों और पवित्र इमारतों को तोड़ने का ज़िक्र है। महमूद को एक ताकतवर लेकिन बेरहम सेनापति के तौर पर दिखाया गया है, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और दूसरे इस्लामी पंथों को निशाना बनाता था।

उनके दरबारी इतिहासकार अल-उतबी जैसे आज के सोर्स में महमूद के मंदिरों को तोड़ने, बच्चों और जानवरों को लूटकर ले जाने, और जीते हुए इलाकों में मस्जिदें बनाने का ज़िक्र है। स्कॉलर अल-बरूनी ने सोमनाथ शिवलिंग को तोड़ने और मूर्ति के कुछ हिस्सों को गजनी ले जाने के बारे में बताया है।

टेक्स्टबुक में यह भी लिखा है कि आज का सोमनाथ मंदिर 1950 में फिर से बनाया गया था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और छात्रों को यह सोचने के लिए कहा गया कि दोबारा बनाने के लिए जनता के चंदे का इस्तेमाल क्यों किया गया।

चैप्टर, “टर्निंग टाइड्स: 11वीं और 12वीं सेंचुरी,” में मुहम्मद गौरी और उसके जनरल कुतुब-उद-दीन ऐबक के साथ-साथ आर्मी कमांडर बख्तियार खिलजी का भी ज़िक्र है। इसमें पूर्वी भारत में खिलजी के अभियानों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध केंद्रों को नष्ट करना और उसके बाद भारत में बौद्ध धर्म का पतन शामिल है। ये विवरण पुरानी कक्षा 7 की टेक्स्टबुक में शामिल नहीं थीं।

चैप्टर यह बताते हुए खत्म होता है कि दक्षिण भारत का ज़्यादातर हिस्सा और उत्तर भारत के कुछ हिस्से तुर्क हमलावरों के कंट्रोल से बाहर रहे और लोकल शासक कभी-कभी उनके खिलाफ एकजुट हो जाते थे।

टेक्स्टबुक में ग़ज़नवी हमलों को एक बड़े ऐतिहासिक फ्रेमवर्क में दिखाया गया है, जिसकी शुरुआत छठी से दसवीं सदी के साम्राज्यों और राज्यों से होती है, जिसमें कन्नौज, कश्मीर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के शासक शामिल हैं। इसमें हूणों और अरबों के विदेशी हमलों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें सिंध में मुहम्मद बिन कासिम का अभियान भी शामिल है। इसमें उनके मकसद और दूसरे इलाकों की तुलना में उनकी जीत के सीमित राजनीतिक और धार्मिक असर के बारे में बताया गया है।

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा कि कंटेंट खुद ही समझ में आने वाला है, जो स्टूडेंट्स को भारत के ऐतिहासिक विकास की संतुलित और गहरी समझ देने के मकसद को दिखाता है। नई क्लास 7 की टेक्स्टबुक्स मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को दो पूरी किताबों में एक साथ लाती हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के हिसाब से पहले के तीन-टेक्स्टबुक सिस्टम की जगह लेती हैं।

नई क्लास 7 की टेक्स्टबुक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के हिसाब से NCERT के अपडेटेड लर्निंग मटीरियल के रोलआउट का हिस्सा हैं। जबकि पहले क्लास 7 के स्टूडेंट्स हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए तीन अलग-अलग टेक्स्टबुक्स का इस्तेमाल करते थे, नया करिकुलम इन सब्जेक्ट्स को मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए दो पूरी टेक्स्टबुक्स में एक साथ लाता है।



Web Title: Ghazni's brutality included in NCERT's updated Class 7 textbook