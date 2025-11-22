Tejas Plane Crash Video: ज़ूम-इन किए गए वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखा दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने का वो पल
By रुस्तम राणा | Updated: November 22, 2025 13:56 IST2025-11-22T13:56:32+5:302025-11-22T13:56:32+5:30
ज़ूम-इन किए गए वीडियो में, एयरक्राफ्ट को तेज़ी से ऊपर चढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे पीछे सफेद धुएं का गुबार निकलता है।
दुबई: तेजस फाइटर जेट क्रैश का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। कहा जा रहा है कि क्लिप में शुक्रवार, 21 नवंबर को दुबई एयर शो 2025 में फ्लाइंग डेमोंस्ट्रेशन के दौरान क्रैश के ठीक वही पल दिखाए गए हैं। विंग कमांडर नमांश स्याल प्लेन उड़ा रहे थे। क्रैश में उनकी मौत हो गई। ज़ूम-इन किए गए वीडियो में, एयरक्राफ्ट को तेज़ी से ऊपर चढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे पीछे सफेद धुएं का गुबार निकलता है। हालांकि, एक मैनूवर करते समय, यह नीचे की ओर बढ़ने लगा और ऊंचाई वापस नहीं पा सका। इसके बाद तेजस MK1 क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई।
माना जा रहा है कि क्रैश के समय एयरक्राफ्ट का पायलट कम ऊंचाई पर नेगेटिव G-मैनूवर कर रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर (रिटायर्ड) ने अंदाज़ा लगाया कि यह हादसा पायलट के कंट्रोल खोने या G-फोर्स की वजह से ब्लैकआउट होने की वजह से हुआ होगा। शुक्रवार को ANI से बात करते हुए कैप्टन गौर ने कहा कि क्रैश का सही कारण कॉकपिट से डेटा मिलने के बाद ही पता चल पाएगा।
कैप्टन गौर ने कहा, “यह दुख की बात है कि दुबई एयर शो के दौरान हमारा तेजस जेट क्रैश हो गया और हमारे बहादुर पायलट की जान चली गई। विजुअल्स से ऐसा लगता है कि जेट ने एक्रोबेटिक्स के दौरान कंट्रोल खो दिया, या हो सकता है कि पायलट ब्लैकआउट हो गया हो। यहां ब्लैकआउट का मतलब है बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स।
उन्होंने कहा, “पायलट G-सूट पहनते हैं ताकि उनके पैरों में खून जमा न हो; हो सकता है कि उसमें कोई दिक्कत हो। असल में क्या हुआ, यह कॉकपिट डेटा मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। मैं पायलट के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।”
बहुत ज़्यादा g-force से शरीर के निचले हिस्से में खून जमा हो सकता है, जिससे पायलट बेहोश हो सकता है। IAF ने उस हादसे का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी बनाई है जिसमें पायलट की जानलेवा चोटों के कारण मौत हो गई।