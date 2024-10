'पार्टी हाईकमान ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया': हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यादव ने अपने इस कदम को लेकर कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, "इस्तीफा देने का यह फैसला वाकई बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे परिवार का 70 साल से जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह 1952 में विधायक बने थे और उसके बाद मैंने पारिवारिक परंपरा को जारी रखा, लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी हाईकमान द्वारा मेरे साथ किए गए खराब व्यवहार से मैं निराश हूं।" अपनी इस पोस्ट पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टैग किया है।

I have sent my resignation letter to Congress President Mallikarjun Kharge’s ji from Chairman AICC OBC Department and also from primary membership of Indian national congress party @kharge@RahulGandhi@SoniaGandhiiINC