पहले 'आप', फिर BSP और अब भाजपा का थामा हाथ, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद पार्टी में हुए शामिल

Highlights दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने बसपा से इस्तीफा दिया और अब वो भाजपा के साथ आ गए हैं 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, तो 'आप' सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, उनकी पत्नी वीना आनंद और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज भाजपा दिल्ली ज्वाइन कर ली है। उन्होंने वर्तमन में बहुजन समाज पार्टी की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने अप्रैल में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बसपा में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि राजकुमार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं।

VIDEO | "I offer my tributes to BR Ambedkar. Today, I feel like I have joined my own party," says former AAP leader Raaj Kumar Anand after joining the BSP. pic.twitter.com/GGYgqPi5a0