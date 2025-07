छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य अरेस्ट?, शराब ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले ईडी एक्शन, देखिए वीडियो

Highlights केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। शराब घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। भूपेश बघेल के परिसरों पर शुक्रवार को फिर छापेमारी की।

दुर्गः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिसरों पर शुक्रवार को फिर छापेमारी की। इस बीच ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में कथित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बघेल ने शुक्रवार को अपने भिलाई स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वह कार्रवाई में सहयोग करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

#WATCH | Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's son, Chaitnya Baghel (in yellow t-shirt), arrested by Enforcement Directorate, in connection with the ongoing investigation into alleged multi-crore liquor scam in the state, say officials.



