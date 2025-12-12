गोवा के बाद अब भुवनेश्वर के बार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू

December 12, 2025

Bhubaneswar: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में शुक्रवार सुबह एक बार में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने बार से धुआं निकलते देखा और दमकलकर्मियों को सूचना दी। ओडिशा अग्निशमन सेवा के दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। 

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘आग आसपास की इमारतों में नहीं फैले, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।’’ 

ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। 

अब इस बात की जांच की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी या किसी और वजह से, हालांकि अभी भी इसका सही कारण साफ नहीं है।

चीफ फायर ऑफिसर रमेश माझी के मुताबिक, कंट्रोल रूम को सुबह 8:50 AM बजे अलर्ट मिला। दो फायर टेंडर तुरंत मौके पर भेजे गए, और फायरफाइटर सुबह 9:15 AM तक मौके पर पहुंच गए, जिससे यह पक्का हो गया कि रिस्पॉन्स में कोई देरी न हो।

फायर कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने से पहले लगभग एक घंटे तक कड़ी मेहनत की। माझी ने कन्फर्म किया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और उसे आस-पास की जगहों तक फैलने से रोक दिया गया है।

आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है। अधिकारियों को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या ऑपरेशनल गलती का शक है, लेकिन जगह ठंडी होने के बाद डिटेल में जांच की जाएगी। खबर है कि आग ने बार के अंदर का सारा सामान राख कर दिया है।

