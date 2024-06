Thane Fire: Maharashtra के ठाणे में डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

Highlights महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई अब इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां अब रेस्कूय के प्रयास जारी हैं

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के ठाणे में मंगलवार को भिवंडी तालुका के सरावली एमआईडीसी में एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। सामने आई खबरों के मुताबिक, इस बात के पता चलते ही रेस्क्यू करने की प्रयास जारी है और मौके पर दमकल कर्मी भी पहुंच गए हैं। भिवंडी, कल्याण और ठाणे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भीषण आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं।

#WATCH | Thane, Maharashtra: Fire broke out at a factory in Saravali MIDC in Bhiwandi taluka. Fire tenders have reached the spot. Efforts to douse the fire underway. More details awaited pic.twitter.com/nfS4M3VrUs