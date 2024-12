Farmers Protest: किसान आंदोलन की वजह से इन शहरों में स्कूल बंद, पढ़ें पूरी लिस्ट

Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। पुलिस ने दिल्ली की सीमा पर बैरिकेड्स और भारी पुलिस बल तैनात किया है। किसान आज दोपहर के समय दिल्ली चलो मार्च शुरू करने वाले है जो कि शंभू बॉर्डर से शुरू किया जाएगा। इस मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बी अपनी कमर कस ली है। वहीं बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगले आदेश तक पैदल, वाहन या अन्य साधनों से जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है।

प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले एकत्र हुए किसानों ने पहले फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च की घोषणा की थी। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली कूच रोके जाने के बाद 13 फरवरी से वे पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।

Farmers gather at Shambu border to begin protest march to Delhi, want implementation of 12 demands charter



